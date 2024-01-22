Экс-глава Google Шмидт: ВС России уничтожают все виды оружия ВСУ при помощи БПЛА
- РИА Новости
По его словам, российские бойцы выводят из строя всё вооружение противника, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолётов и танков.
Также в статье отмечается, что Украина отстаёт от российских разработок в области беспилотников. Шмидт указал на угрозу для ВСУ в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой ВС России глушат украинские дроны.
Ранее глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новые БПЛА России принесут проблемы ВСУ.