МВД Грузии: выезжающих из страны россиян стало больше, чем въезжающих
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинское ведомство.
Согласно приведённым МВД данным, в 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 граждан России, выехали — 1 887 223 россиянина.
Также в грузинском министерстве отметили, что в IV квартале 2023 года, в отличие от предыдущих трёх кварталов, по числу пересечений границы Грузии первое место занимает Турция.
Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, восстановившая полёты в Россию, завершила год с рекордными показателями.