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МВД Грузии: выезжающих из страны россиян стало больше, чем въезжающих

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В МВД Грузии заявили, что из страны в минувшем году выехало больше граждан России, чем въехало.
МВД Грузии: выезжающих из страны россиян стало больше, чем въезжающих
  • Gettyimages.ru
  • © gregory_lee

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинское ведомство.

Согласно приведённым МВД данным, в 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 граждан России, выехали — 1 887 223 россиянина.

Также в грузинском министерстве отметили, что в IV квартале 2023 года, в отличие от предыдущих трёх кварталов, по числу пересечений границы Грузии первое место занимает Турция.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, восстановившая полёты в Россию, завершила год с рекордными показателями.

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