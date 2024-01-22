МВД Грузии: выезжающих из страны россиян стало больше, чем въезжающих

В МВД Грузии заявили, что из страны в минувшем году выехало больше граждан России, чем въехало.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинское ведомство.

Согласно приведённым МВД данным, в 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 граждан России, выехали — 1 887 223 россиянина.

Также в грузинском министерстве отметили, что в IV квартале 2023 года, в отличие от предыдущих трёх кварталов, по числу пересечений границы Грузии первое место занимает Турция.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, восстановившая полёты в Россию, завершила год с рекордными показателями.