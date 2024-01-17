Восстановившая полёты в Россию Georgian Airways рекордно завершила 2023 год
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Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Вместе с этим Georgian Airways не раскрывает финансовые отчёты, поэтому выручка и чистая прибыль не уточняются.
В 2023 году президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.