Восстановившая полёты в Россию Georgian Airways рекордно завершила 2023 год

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, восстановившая полёты в Россию, завершила год с рекордными показателями. За год перевозчик обслужил 327 тыс. пассажиров, что на 120% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Вместе с этим Georgian Airways не раскрывает финансовые отчёты, поэтому выручка и чистая прибыль не уточняются.

В 2023 году президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.