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Восстановившая полёты в Россию Georgian Airways рекордно завершила 2023 год

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways, восстановившая полёты в Россию, завершила год с рекордными показателями. За год перевозчик обслужил 327 тыс. пассажиров, что на 120% больше, чем в 2022 году.
Восстановившая полёты в Россию Georgian Airways рекордно завершила 2023 год
  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka/picture alliance

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Вместе с этим Georgian Airways не раскрывает финансовые отчёты, поэтому выручка и чистая прибыль не уточняются.

В 2023 году президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.

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