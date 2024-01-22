Кулемзин: ВСУ ударили по рынку в Донецке так, чтобы убить больше мирных граждан

Украинские военные обстреливали рынок Донецка таким образом, чтобы убить как можно больше мирного населения, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

В эфире Первого канала он отметил, что ВСУ использовали для удара по особой схеме «осколочные снаряды, которые взрывались в воздухе».

«Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придёт на помощь — спасателей, скорую помощь и очевидцев», — приводит РИА Новости слова мэра.

Кулемзин подчеркнул, что в этом спальном районе никогда не было военных объектов, а противник целенаправленно наносил удары по мирным гражданам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.