Старовойт: власти Курской области работают над переселением семей из приграничья
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«Мы всем предлагаем такую возможность, и у нас она есть. Дети, пожилые, но единицы соглашались на переезд», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в конце прошлого года власти выделили из федерального бюджета средства на переезд подальше от границы.
«Сейчас несколько сотен семей согласились, и мы сейчас реализуем эту возможность», — сказал Старовойт.
Ранее ВСУ обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области.