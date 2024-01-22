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Старовойт: власти Курской области работают над переселением семей из приграничья

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Губернатор региона Роман Старовойт в эфире Первого канала заявил, что власти региона работают над переселением семей с приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам ВСУ.
Старовойт: власти Курской области работают над переселением семей из приграничья
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы всем предлагаем такую возможность, и у нас она есть. Дети, пожилые, но единицы соглашались на переезд», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в конце прошлого года власти выделили из федерального бюджета средства на переезд подальше от границы.

«Сейчас несколько сотен семей согласились, и мы сейчас реализуем эту возможность», — сказал Старовойт.

Ранее ВСУ обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области.

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