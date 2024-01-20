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Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, выбиты окна в школе

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ВС Украины обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области.
Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, выбиты окна в школе
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района», — написал он.

Глава региона отметил, что пострадавших нет.

При этом взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Колотиловка был повреждён инфраструктурный объект связи из-за сброшенного украинцами снаряда с беспилотника.

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