Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, выбиты окна в школе
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.
«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района», — написал он.
Глава региона отметил, что пострадавших нет.
При этом взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Колотиловка был повреждён инфраструктурный объект связи из-за сброшенного украинцами снаряда с беспилотника.