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Гладков заявил о повреждении объекта связи в селе Колотиловка из-за атаки БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Колотиловка был повреждён инфраструктурный объект связи из-за сброшенного украинцами с беспилотника снаряда.
Гладков заявил о повреждении объекта связи в селе Колотиловка из-за атаки БПЛА
  • РИА Новости

«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе... Повреждён инфраструктурный объект связи», — указал он в Telegram.

Уточняется, что в результате украинской атаки на гражданское население пострадавших нет.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.

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