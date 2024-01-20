Гладков заявил о повреждении объекта связи в селе Колотиловка из-за атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Колотиловка был повреждён инфраструктурный объект связи из-за сброшенного украинцами с беспилотника снаряда.

«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе... Повреждён инфраструктурный объект связи», — указал он в Telegram.

Уточняется, что в результате украинской атаки на гражданское население пострадавших нет.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.