Власти Белгорода восстановили около 90% повреждённого при обстрелах остекления

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.

«На сегодня из 4320 кв. м остекления квартир и индивидуальных домов восстановлено 3805 кв. м, или 88%. Подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме», — написал он в своём Telegram.

По его словам, оставшиеся работы завершат до конца следующей недели.

Он также уточнил, что в многоквартирных домах осталось остеклить 5% повреждённых окон и 24% балконов, а в индивидуальных домах — 16% остекления.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.