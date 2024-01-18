Власти Белгорода восстановили около 90% повреждённого при обстрелах остекления
- РИА Новости
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«На сегодня из 4320 кв. м остекления квартир и индивидуальных домов восстановлено 3805 кв. м, или 88%. Подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме», — написал он в своём Telegram.
По его словам, оставшиеся работы завершат до конца следующей недели.
Он также уточнил, что в многоквартирных домах осталось остеклить 5% повреждённых окон и 24% балконов, а в индивидуальных домах — 16% остекления.
Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.