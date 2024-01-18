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Власти Белгорода восстановили около 90% повреждённого при обстрелах остекления

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Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.
Власти Белгорода восстановили около 90% повреждённого при обстрелах остекления
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

«На сегодня из 4320 кв. м остекления квартир и индивидуальных домов восстановлено 3805 кв. м, или 88%. Подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме», — написал он в своём Telegram.

По его словам, оставшиеся работы завершат до конца следующей недели.

Он также уточнил, что в многоквартирных домах осталось остеклить 5% повреждённых окон и 24% балконов, а в индивидуальных домах — 16% остекления.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.

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