RT в Telegram
Подпишись

Военкор RT опубликовал видео уничтожения ротации ВСУ артиллерией

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видео того, как бойцы 1-й танковой армии с хирургической точностью уничтожили ротацию ВСУ ударами из «Василька» и 120-мм миномёта на Купянском направлении.
Военкор RT опубликовал видео уничтожения ротации ВСУ артиллерией
  • РИА Новости

Отмечается, что украинские военные попали в засаду артиллерии и были полностью уничтожены.

Один из выживших из двух украинских групп пытался сбежать, оставив как тела своих мёртвых товарищей, так и, возможно, раненых, но и его тоже настиг снаряд автоматического гранатомёта.

С помощью «Василька» можно устраивать засады крупным силам противника. У него недостижимая скорострельность — 100—120 выстрелов в минуту.

Ранее Минобороны России опубликовало видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить