Военкор RT опубликовал видео уничтожения ротации ВСУ артиллерией

Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видео того, как бойцы 1-й танковой армии с хирургической точностью уничтожили ротацию ВСУ ударами из «Василька» и 120-мм миномёта на Купянском направлении.

Отмечается, что украинские военные попали в засаду артиллерии и были полностью уничтожены.

Один из выживших из двух украинских групп пытался сбежать, оставив как тела своих мёртвых товарищей, так и, возможно, раненых, но и его тоже настиг снаряд автоматического гранатомёта.

С помощью «Василька» можно устраивать засады крупным силам противника. У него недостижимая скорострельность — 100—120 выстрелов в минуту.

Ранее Минобороны России опубликовало видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике.