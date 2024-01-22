Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Москвы и Киева похожи на бред сумасшедшего, считает обозреватель Myśl Polska Адам Смех.

Он отметил, что заявления представителя Киева не являются реальными, рациональными политическими предложениями.

«Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — говорится в материале.

По мнению обозревателя, такие слова и нынешняя политика украинского правительства обернутся ужасными последствиями для граждан Украины.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».