RT в Telegram
Подпишись

Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Москвой напоминают бред сумасшедшего

Короткая ссылка
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Москвы и Киева похожи на бред сумасшедшего, считает обозреватель Myśl Polska Адам Смех.
Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Москвой напоминают бред сумасшедшего
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Он отметил, что заявления представителя Киева не являются реальными, рациональными политическими предложениями.

«Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — говорится в материале.

По мнению обозревателя, такие слова и нынешняя политика украинского правительства обернутся ужасными последствиями для граждан Украины.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить