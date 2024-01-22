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На Украине нацгвардеец убил двух женщин и двух полицейских

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На подконтрольной Киеву части ДНР в городе Красный Лиман боец Нацгвардии Украины убил четырёх человек, включая двух женщин и двух полицейских.
На Украине нацгвардеец убил двух женщин и двух полицейских
  • РИА Новости

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

По его данным, утром 21 января местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военным. 

Спустя некоторое время с полицейскими потеряли связь, на место была направлена ещё одна группа.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями. Также там были тела двух мирных жительниц — пенсионерки и её дочери.

Нападавшего задержали.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Нацгвардии Украины младшего сержанта Александра Кузьменко к 25 годам колонии за отданный подчинённому приказ убить мирных жителей. 

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