На Украине нацгвардеец убил двух женщин и двух полицейских

На подконтрольной Киеву части ДНР в городе Красный Лиман боец Нацгвардии Украины убил четырёх человек, включая двух женщин и двух полицейских.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

По его данным, утром 21 января местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военным.

Спустя некоторое время с полицейскими потеряли связь, на место была направлена ещё одна группа.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями. Также там были тела двух мирных жительниц — пенсионерки и её дочери.

Нападавшего задержали.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Нацгвардии Украины младшего сержанта Александра Кузьменко к 25 годам колонии за отданный подчинённому приказ убить мирных жителей.