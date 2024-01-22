На Украине нацгвардеец убил двух женщин и двух полицейских
- РИА Новости
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
По его данным, утром 21 января местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военным.
Спустя некоторое время с полицейскими потеряли связь, на место была направлена ещё одна группа.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями. Также там были тела двух мирных жительниц — пенсионерки и её дочери.
Нападавшего задержали.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Нацгвардии Украины младшего сержанта Александра Кузьменко к 25 годам колонии за отданный подчинённому приказ убить мирных жителей.