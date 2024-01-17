В ДНР командир отделения ВСУ получил 25 лет колонии за приказ об убийстве мирных граждан
17 января 2024

В ДНР командир отделения ВСУ получил 25 лет колонии за приказ об убийстве мирных граждан

17 января 2024 | 19:49

В ДНР командир отделения ВСУ получил 25 лет колонии за приказ об убийстве мирных граждан

16 января 2024 | 12:44

Расстрелявший семь человек боевик «Азова» приговорён к пожизненному заключению

16 января 2024 | 08:43

В ДНР морпех ВСУ осуждён на 25 лет колонии за убийство мирного жителя

15 января 2024 | 08:52

СК: установлены личности более тысячи воюющих в зоне СВО иностранных наёмников

15 января 2024 | 08:04

СК: в 2023 году в ЛНР и ДНР вынесли приговоры 242 военным преступникам

11 января 2024 | 18:24

В ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного

11 января 2024 | 17:49

В ДНР осудили украинского наводчика БТР за убийство мирного жителя

04 января 2024 | 17:52

Силы ПВО России уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом

28 декабря 2023 | 11:55

В ДНР заочно приговорён к колонии пытавший российских бойцов командир ВСУ

27 декабря 2023 | 18:50

В ДНР командир артдивизиона ВСУ заочно приговорён к 28 годам колонии

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Нацгвардии Украины, младшего сержанта Александра Кузьменко к 25 годам колонии за отданный подчиненному приказ убить мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Отмечается, что суд установил, с 10 по 21 марта 2022 года Кузьменко находился на боевых позициях в Мариуполе. В один из дней ему доложили о двух гражданских лицах, замеченных рядом. Кузьменко отдал приказ расстрелять их. Мирные жители скончались на месте.

«Приговором суда Кузьменко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указывается в сообщении.

Как уточняет Главная военная прокуратура России, он был признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 4 ст. 33, пп. «а» и «л» ч. 2 ст. 105 УК России (подстрекательство к убийству двух лиц, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды). 

Ранее RT сообщал, что в ДНР осудили украинского боевика за расстрел семи мирных жителей.