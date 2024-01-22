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Нарышкин: США на Украине перешли к формированию колониальной администрации

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.
Нарышкин: США на Украине перешли к формированию колониальной администрации
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединённые Штаты перешли к формированию в этой стране, по сути, колониальной администрации», — цитирует его заявление ТАСС.

Как отметил Нарышкин, по замыслу Вашингтона, данная колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

Ранее Нарышкин заявлял, что в США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».

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