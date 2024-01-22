Нарышкин: США на Украине перешли к формированию колониальной администрации

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединённые Штаты перешли к формированию в этой стране, по сути, колониальной администрации», — цитирует его заявление ТАСС.

Как отметил Нарышкин, по замыслу Вашингтона, данная колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

Ранее Нарышкин заявлял, что в США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».