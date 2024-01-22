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МО: экипажи вертолётов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ

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В Минобороны России сообщили, что экипажи российских вертолётов поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, в работе участвовала ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8.

«Во время выполнения задачи выполняли противоракетные манёвры с отстрелом ложных тепловых целей», — рассказал лётчик Ка-52.

Ранее расчёты гаубиц «Мста-С» уничтожили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ.

Также штурмовики Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

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