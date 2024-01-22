МО: экипажи вертолётов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ

В Минобороны России сообщили, что экипажи российских вертолётов поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, в работе участвовала ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8. «Во время выполнения задачи выполняли противоракетные манёвры с отстрелом ложных тепловых целей», — рассказал лётчик Ка-52. Ранее расчёты гаубиц «Мста-С» уничтожили на Купянском направлении опорные пункты ВСУ. Также штурмовики Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.