Штурмовики Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские самолёты двигались на минимальной высоте, огибая рельефы местности.

«Прибыв в заданную точку, экипажи применили манёвр «кабрирование», резко задрав нос самолёта, отправив 80-мм неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили более 100 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также стало известно, что на вооружение группировки войск «Восток» поступила партия танков Т-72Б3М.