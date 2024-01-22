Штурмовики Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российские самолёты двигались на минимальной высоте, огибая рельефы местности.
«Прибыв в заданную точку, экипажи применили манёвр «кабрирование», резко задрав нос самолёта, отправив 80-мм неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили более 100 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также стало известно, что на вооружение группировки войск «Восток» поступила партия танков Т-72Б3М.