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Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО

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Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну», — сказал первый вице-премьер Забайкалья.

Отмечается, что Мирхайдаров вступает в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.

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