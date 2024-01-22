Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну», — сказал первый вице-премьер Забайкалья.

Отмечается, что Мирхайдаров вступает в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.