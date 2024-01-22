Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО
Соответствующее видеообращение он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну», — сказал первый вице-премьер Забайкалья.
Отмечается, что Мирхайдаров вступает в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.