Пристайко: Зеленский сел в кресло Черчилля, несмотря на запрет
- AP
По его словам, работник музея показал Зеленскому кресло, сидя в котором британский политик принимал решения.
Зеленский выразил желание сесть в него, хотя сотрудник предупредил, что этого делать нельзя.
Пристайко подчеркнул, что Зеленский к предупреждению не прислушался и сел.
После этого сотрудник музея спросил, почувствовал ли Зеленский «себя Черчиллем».
Тот ответил, что действительно «почувствовал в себе что-то такое».
Ранее журналист Дэнни Хайфон высказал мнение, что Владимир Зеленский выставил себя в глупом свете во время визита в швейцарский Давос, где просил о военной помощи Украине.