RT в Telegram
Подпишись

Пристайко: Зеленский сел в кресло Черчилля, несмотря на запрет

Короткая ссылка
Владимир Зеленский во время визита в музей сел в кресло бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, несмотря на запрет. Об этом рассказал бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.
Пристайко: Зеленский сел в кресло Черчилля, несмотря на запрет
  • AP

По его словам, работник музея показал Зеленскому кресло, сидя в котором британский политик принимал решения.

Зеленский выразил желание сесть в него, хотя сотрудник предупредил, что этого делать нельзя.

Пристайко подчеркнул, что Зеленский к предупреждению не прислушался и сел.

После этого сотрудник музея спросил, почувствовал ли Зеленский «себя Черчиллем».

Тот ответил, что действительно «почувствовал в себе что-то такое».

Ранее журналист Дэнни Хайфон высказал мнение, что Владимир Зеленский выставил себя в глупом свете во время визита в швейцарский Давос, где просил о военной помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить