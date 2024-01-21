Пристайко: Зеленский сел в кресло Черчилля, несмотря на запрет

Владимир Зеленский во время визита в музей сел в кресло бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, несмотря на запрет. Об этом рассказал бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

По его словам, работник музея показал Зеленскому кресло, сидя в котором британский политик принимал решения.

Зеленский выразил желание сесть в него, хотя сотрудник предупредил, что этого делать нельзя.

Пристайко подчеркнул, что Зеленский к предупреждению не прислушался и сел.

После этого сотрудник музея спросил, почувствовал ли Зеленский «себя Черчиллем».

Тот ответил, что действительно «почувствовал в себе что-то такое».

Ранее журналист Дэнни Хайфон высказал мнение, что Владимир Зеленский выставил себя в глупом свете во время визита в швейцарский Давос, где просил о военной помощи Украине.