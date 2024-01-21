Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский городской округ дронами-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали Шебекинский городской округ при помощи дронов-камикадзе.

Об этом он написал в Telegram.

«Сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

Он добавил, что в хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор. Кроме того, в хуторе Терезовка дрон атаковал автомобиль.

Ранее Гладков заявил, что в селе Колотиловка был повреждён инфраструктурный объект связи из-за сброшенного украинцами снаряда с беспилотника.