Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский городской округ дронами-камикадзе
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Об этом он написал в Telegram.
«Сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
Он добавил, что в хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор. Кроме того, в хуторе Терезовка дрон атаковал автомобиль.
Ранее Гладков заявил, что в селе Колотиловка был повреждён инфраструктурный объект связи из-за сброшенного украинцами снаряда с беспилотника.