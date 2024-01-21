Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 18
Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, обстрелу подвергся городской рынок.
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