Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 18

Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Об этом он написал в Telegram.

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, обстрелу подвергся городской рынок.