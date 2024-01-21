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Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 18

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RT
Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 18
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, обстрелу подвергся городской рынок.

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