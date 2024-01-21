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Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 13

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RT
Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 13, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 13
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительной информации, не менее 13 погибших и десять раненых», — говорится в сообщении.

Пушилин уточнил, что обстрелу подвергся городской рынок.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

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