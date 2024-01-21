Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 13

Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 13, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительной информации, не менее 13 погибших и десять раненых», — говорится в сообщении.

Пушилин уточнил, что обстрелу подвергся городской рынок.

Ранее сообщалось о 12 погибших.