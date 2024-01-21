Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 13
Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 13, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительной информации, не менее 13 погибших и десять раненых», — говорится в сообщении.
Пушилин уточнил, что обстрелу подвергся городской рынок.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
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