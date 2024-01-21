Владимир Зеленский злоупотреблял властью с целью устранения оппозиционных сил на Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на фрагменты из книги американского журналиста Саймона Шустера.

«Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ», — говорится в публикации.

Газета напомнила, что при Зеленском бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в государственной измене.

Кроме того, говорится в публикации, помощников главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного допрашивали без веских оснований и отстраняли от должностей.

Ранее американский журналист Рич Бердан опубликовал статью на бельгийском портале Modern Diplomacy, в которой усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.

Он предложил вспомнить о случаях, когда украинская власть подавляла «оппозиционные голоса».