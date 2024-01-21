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Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Тульской областью

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Российские средства ПВО отразили атаку украинских дронов в небе над Тульской областью.

«В ночь на 21 января дежурными средствами ПВО Министерства обороны России велась работа по БПЛА над Тульской областью», — следует из сообщения Министерства по региональной безопасности Тульской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Минобороны России уточнили, что беспилотник был уничтожен около 23:50.

Ранее в ведомстве заявили, что системы ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью.

Также силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.

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