Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Тульской областью
«В ночь на 21 января дежурными средствами ПВО Министерства обороны России велась работа по БПЛА над Тульской областью», — следует из сообщения Министерства по региональной безопасности Тульской области.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Минобороны России уточнили, что беспилотник был уничтожен около 23:50.
Ранее в ведомстве заявили, что системы ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью.
Также силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.