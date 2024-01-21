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В результате попытки ВСУ атаковать Смоленскую область никто не пострадал

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При попытке ВСУ атаковать дроном Смоленскую область никто не пострадал, заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Пострадавших нет. На месте падения работают оперативные службы», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что системы ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью.

Также силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.

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