В результате попытки ВСУ атаковать Смоленскую область никто не пострадал
При попытке ВСУ атаковать дроном Смоленскую область никто не пострадал, заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Пострадавших нет. На месте падения работают оперативные службы», — сообщил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что системы ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью.
Также силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.
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