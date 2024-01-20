Мэр украинских Ромен подрался с главой военной администрации у мемориала ВСУ

В городе Ромны Сумской области произошла драка между председателем Роменской военной администрации Денисом Ващенко и мэром города Олегом Стогнием.

Как сообщает украинское издание УНИАН, конфликт произошёл возле мемориала погибшим военным ВСУ, который их родственники требовали перенести.

Стогний заявил, что это невозможно, в это время к нему подошёл Ващенко, который сначала попытался схватить мэра за руку и потребовал «не кричать на людей», потом ударил его и сказал, что ещё три раза ударит.

Ващенко позже записал видео, в котором рассказал, что родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, так как городские власти, по словам Ващенко, не выполняют их просьбу.

По его словам, Стогний начал оскорблять родителей и толкать их, включая мать погибшего защитника, утверждая, что это его земля и он будет решать, что здесь можно делать, а что нет.

«Я сразу вступился за родителей», — объяснил Ващенко.

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