Мэр украинских Ромен подрался с главой военной администрации у мемориала ВСУ
Как сообщает украинское издание УНИАН, конфликт произошёл возле мемориала погибшим военным ВСУ, который их родственники требовали перенести.
Стогний заявил, что это невозможно, в это время к нему подошёл Ващенко, который сначала попытался схватить мэра за руку и потребовал «не кричать на людей», потом ударил его и сказал, что ещё три раза ударит.
Ващенко позже записал видео, в котором рассказал, что родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, так как городские власти, по словам Ващенко, не выполняют их просьбу.
По его словам, Стогний начал оскорблять родителей и толкать их, включая мать погибшего защитника, утверждая, что это его земля и он будет решать, что здесь можно делать, а что нет.
«Я сразу вступился за родителей», — объяснил Ващенко.
В ноябре в ресторане в Виннице подрались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и солдаты ВСУ из-за песен Михаила Круга.
23 декабря работники военкомата в украинских Черновцах подрались с мужчиной, которого они пытались остановить на улице.