Минздрав: бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
- РИА Новости
Об этом Минздрав России сообщает в Telegram.
«Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ», — сказано в заявлении.
Уточняется, что фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда.
Ранее стало известно, что мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.