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Минздрав: бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер

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Бригада скорой помощи попала под обстрел украинских войск в Горловке.
Минздрав: бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
  • РИА Новости

Об этом Минздрав России сообщает в Telegram.

«Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ», — сказано в заявлении.

Уточняется, что фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда.

Ранее стало известно, что мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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