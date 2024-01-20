Минздрав: бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер

Бригада скорой помощи попала под обстрел украинских войск в Горловке.

Об этом Минздрав России сообщает в Telegram.

«Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ», — сказано в заявлении.

Уточняется, что фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда.

Ранее стало известно, что мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.