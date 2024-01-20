Гладков: БПЛА ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая и повредил линию газоснабжения.

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — сказал он в своём Telegram-канале.

Вместе с этим он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, а оперативные и аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий атаки украинцев.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.