Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что интенсивность боевых действий между Россией и Украиной не идёт на убыль, несмотря на погодные условия.

Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

Подоляк назвал сложной ситуацию на фронте.

«Интенсивность боёв не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боёв высокая», — сказал он.

Подоляк также заявил, что надеется на поставку крылатых ракет Taurus Киеву со стороны Берлина.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что специальная военная операция, которую проводит Россия, завершится поражением Украины и США.

Он добавил, что Москва уже одержала стратегическую победу.