Подоляк: интенсивность боёв между Россией и Украиной остаётся высокой
Подоляк: интенсивность боёв между Россией и Украиной не идёт на убыль
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Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.
Подоляк назвал сложной ситуацию на фронте.
«Интенсивность боёв не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боёв высокая», — сказал он.
Подоляк также заявил, что надеется на поставку крылатых ракет Taurus Киеву со стороны Берлина.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что специальная военная операция, которую проводит Россия, завершится поражением Украины и США.
Он добавил, что Москва уже одержала стратегическую победу.