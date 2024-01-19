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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: СВО завершится поражением Украины и США

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Специальная военная операция, которую проводит Россия, завершится поражением Украины и США. Как сообщил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, Москва уже одержала стратегическую победу.
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: СВО завершится поражением Украины и США
  • AP

В авторской колонке для журнала The American Conservative Макгрегор отметил, что Украину и США ждёт «катастрофическое поражение».

По его словам, военные советы Соединённых Штатов, а также качество работы американской техники показали невиданную со времён начала войны в Корее военную слабость Вашингтона.

«Глупые попытки Вашингтона уничтожить Россию ценой жизней украинцев привели к стратегической победе Москвы и продемонстрировали слабость Америки по всему миру», — отметил он.

Ранее экс-советник министра обороны США высказал мнение, согласно которому украинская нация уже «мертва».

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