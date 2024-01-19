Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: СВО завершится поражением Украины и США
- AP
В авторской колонке для журнала The American Conservative Макгрегор отметил, что Украину и США ждёт «катастрофическое поражение».
По его словам, военные советы Соединённых Штатов, а также качество работы американской техники показали невиданную со времён начала войны в Корее военную слабость Вашингтона.
«Глупые попытки Вашингтона уничтожить Россию ценой жизней украинцев привели к стратегической победе Москвы и продемонстрировали слабость Америки по всему миру», — отметил он.
Ранее экс-советник министра обороны США высказал мнение, согласно которому украинская нация уже «мертва».