Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Потери противника за сутки составили до 220 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что российские войска поразили пункты временной дислокации, а также опорные пункты и места скопления живой силы противника, пункт управления беспилотной авиацией, склад боеприпасов и станцию РЭБ «Нота».

«В течение суток пресечены шесть попыток усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки», — добавили в пресс-службе ведомства.

Также артиллерией группировки и FPV-дронами были уничтожены гаубицы M777 и FH-70, пять единиц автомобильной техники и пять миномётных расчётов ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими десантниками-артиллеристами САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра.