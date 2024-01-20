МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 220 человек
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В оборонном ведомстве отметили, что российские войска поразили пункты временной дислокации, а также опорные пункты и места скопления живой силы противника, пункт управления беспилотной авиацией, склад боеприпасов и станцию РЭБ «Нота».
«В течение суток пресечены шесть попыток усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки», — добавили в пресс-службе ведомства.
Также артиллерией группировки и FPV-дронами были уничтожены гаубицы M777 и FH-70, пять единиц автомобильной техники и пять миномётных расчётов ВСУ.
Ранее сообщалось об уничтожении российскими десантниками-артиллеристами САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра.