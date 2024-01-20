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МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 220 человек

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Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Потери противника за сутки составили до 220 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 220 человек
  • AP

В оборонном ведомстве отметили, что российские войска поразили пункты временной дислокации, а также опорные пункты и места скопления живой силы противника, пункт управления беспилотной авиацией, склад боеприпасов и станцию РЭБ «Нота».

«В течение суток пресечены шесть попыток усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки», — добавили в пресс-службе ведомства.

Также артиллерией группировки и FPV-дронами были уничтожены гаубицы M777 и FH-70, пять единиц автомобильной техники и пять миномётных расчётов ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими десантниками-артиллеристами САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра.

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