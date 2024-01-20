Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после визита в Киев и общения с украинскими военнослужащими на фронте признал, что Вооружённые силы Украины к настоящему моменту оказались в патовой ситуации.

Об этом журналист рассказал в эфире телеканала Welt.

Ронцхаймер назвал ситуацию для ВСУ «драматичной» после общения с украинскими солдатами, генералами и политиками.

«Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», — констатировал он.

Журналист указала не серьёзную усталость военных ВСУ. Кроме того, добавил он, дефицит боеприпасов ставит армию Украины в безвыходное положение.

Газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.