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Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации

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Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после визита в Киев и общения с украинскими военнослужащими на фронте признал, что Вооружённые силы Украины к настоящему моменту оказались в патовой ситуации.
Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации
  • AP

Об этом журналист рассказал в эфире телеканала Welt.

Ронцхаймер назвал ситуацию для ВСУ «драматичной» после общения с украинскими солдатами, генералами и политиками.

«Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», — констатировал он.

Журналист указала не серьёзную усталость военных ВСУ. Кроме того, добавил он, дефицит боеприпасов ставит армию Украины в безвыходное положение.

Газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

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