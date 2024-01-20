Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации
- AP
Об этом журналист рассказал в эфире телеканала Welt.
Ронцхаймер назвал ситуацию для ВСУ «драматичной» после общения с украинскими солдатами, генералами и политиками.
«Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», — констатировал он.
Журналист указала не серьёзную усталость военных ВСУ. Кроме того, добавил он, дефицит боеприпасов ставит армию Украины в безвыходное положение.
Газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.