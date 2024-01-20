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РИА Новости: российские военные поразили позиции комплексов ПВО ВСУ в Одессе

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Российская армия поразила советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинской армии в Одессе.

«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утёс» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», — сообщил источник РИА Новости.

Ранее Минобороны России проинформировало о том, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Также стало известно, что украинская армия в боях на Краснолиманском направлении за неделю потеряла до 1520 человек личного состава.

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