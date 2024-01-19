МО России: ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли до 1520 военнослужащих

Минобороны России в свежей сводке заявило, что украинская армия в боях на Краснолиманском направлении за неделю потеряла до 1520 человек личного состава.

AP

По информации ведомства, российские бойцы отразили на данном направлении фронта 17 атак противника. Также были уничтожены 64 единицы техники ВСУ. Кроме того, ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины.