ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины
- РИА Новости
Ведомство уточнило, что удары наносились гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками.
ВС России успешно поразили объекты, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовления боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных дронов противника.
«Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов», — заявили в Минобороны.
На прошлой неделе российские военные нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине.