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ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины

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Российские войска в период с 13 по 19 января нанесли 17 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины
  • РИА Новости

Ведомство уточнило, что удары наносились гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками.

ВС России успешно поразили объекты, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовления боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных дронов противника.

«Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов», — заявили в Минобороны.

На прошлой неделе российские военные нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине.

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