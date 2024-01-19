Журналист Томас Рёпер в эфире RT заявил, что западные СМИ молчат о том, что ВС России ударили по расположению наёмников в Харькове, потому что информация о погибших может демотивировать новых боевиков.

«И так уже есть сведения, что многие из них бегут в шоке, когда видят, что происходит на украинской стороне», — сказал он.

По его словам, в западных странах «вообще не говорят о наёмниках», а немецкие СМИ транслировали позицию Киева.

Рёпер рассказал, что в некоторых государствах даже проходили рекламные кампании по вербовке наёмников для отправки на Украину. Он добавил, что некоторые страны делали вид, что никого не хотели отправлять на Украину, однако «запретов с их стороны не было».

По его словам, западные страны практически открыто поддерживают наёмничество.

Ранее послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.