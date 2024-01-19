Postimees: Эстония построит на границе с Россией сеть из 600 бункеров
- Gettyimages.ru
Бункеры понадобятся, чтобы «отразить возможную российскую агрессию», утверждают эстонские журналисты.
Подавляющее большинство бункеров будет построено в уезде Ида-Вирумаа, который граничит с Россией, а также на юго-востоке Эстонии. Некоторые бункеры построят у Чудского озера.
19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Российской Федерацией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.