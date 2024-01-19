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Геополитолог Галактерос: удар по наёмникам в Харькове был предупреждением НАТО

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Французский геополитолог Каролин Галактерос в эфире RT заявила, что удар по расположению иностранных наёмников в Харькове был предупреждением России странам Североатлантического альянса.

Она считает, что атака по объекту наёмников доказывает, что у российской армии есть агенты разведки, сообщающие о передвижениях сил противника.

«Харьков ведь очень русский город, несмотря ни на что», — отметила Галактерос.

По её словам, для неё «это скорее такое предупреждение российской стороны» силам НАТО «в контексте сильно возрастающей сейчас напряжённости».

Она добавила, что ходят слухи, что на Украине может появиться «некоторое количество» солдат НАТО, переодетых в форму ВСУ.

«Для меня это предупреждение, а не просто устранение около 60 человек, из которых действительно, насколько я поняла, большая часть — французы», — заявила геополитолог.

Ранее сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT выразил уверенность, что Франция хочет замолчать историю с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наёмники.

Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

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