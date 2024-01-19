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МО: Минск пропишет действия при агрессии против союзников по ОДКБ и СГ

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Белоруссия в военной доктрине пропишет действия Минска в случае вооружённой агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
МО: Минск пропишет действия при агрессии против союзников по ОДКБ и СГ
  • Gettyimages.ru

По словам Хренина, Минск собрал и прописал все свои взгляды, касающиеся выполнения союзных обязательств.

«Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооружённой агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству», — цитирует его РИА Новости.

Хренин также заявил, что Белоруссия готова возобновить диалог с членами НАТО, если блок прекратит агрессивную риторику и действия в отношении Минска.

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