МО: Минск пропишет действия при агрессии против союзников по ОДКБ и СГ

Белоруссия в военной доктрине пропишет действия Минска в случае вооружённой агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

По словам Хренина, Минск собрал и прописал все свои взгляды, касающиеся выполнения союзных обязательств.

«Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооружённой агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству», — цитирует его РИА Новости.

Хренин также заявил, что Белоруссия готова возобновить диалог с членами НАТО, если блок прекратит агрессивную риторику и действия в отношении Минска.