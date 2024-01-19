Генерал Ставицкий: cистема рубежей обороны повысила живучесть ВC России в разы

Система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск России в ходе контрнаступления ВСУ в пять-шесть раз.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объёме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники», — сказал он.

Также, по словам Ставицкого, ВСУ при контрнаступлении потеряли более 180 единиц западной техники.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможной причиной провала контрнаступления Вооружённых сил Украины стали разведывательные дроны.