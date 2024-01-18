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СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили два снаряда по Горловке

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Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке два снаряда кассетного типа.
СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили два снаряда по Горловке
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сообщает ведомство в Telegram.

16 января мужчина получил ранение из-за подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток» в Горловке.

Кроме того, грузовой автомобиль получил повреждения при атаке БПЛА в центре Горловки.

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