СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили два снаряда по Горловке

Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке два снаряда кассетного типа.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сообщает ведомство в Telegram.

16 января мужчина получил ранение из-за подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток» в Горловке.

Кроме того, грузовой автомобиль получил повреждения при атаке БПЛА в центре Горловки.