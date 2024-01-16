СЦКК: мужчина получил ранение при подрыве на противопехотной мине в Горловке

Мужчина получил ранение из-за подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток» в Горловке.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Населённый пункт Горловка (Никитовский район): по улице Сухумской, 26, в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1957 года рождения», — сообщает ведомство в Telegram.

14 января ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.