СЦКК: мужчина получил ранение при подрыве на противопехотной мине в Горловке
- РИА Новости
Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Населённый пункт Горловка (Никитовский район): по улице Сухумской, 26, в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1957 года рождения», — сообщает ведомство в Telegram.
14 января ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.