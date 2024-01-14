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ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра 155 мм

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ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:50 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено три снаряда калибром 155 мм... 23:15 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Калининский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Через десять минут ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по направлению Дзержинск — Горловка (Никитовский район).

13 января украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Горловке в ДНР.

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