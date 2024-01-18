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Глава МИД Литвы: ВСУ нужно предоставить 1 тысячу танков и 400 установок HIMARS

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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис высказал мнение, что западным союзникам Киева необходимо предоставить Вооружённым силам Украины 1 тыс. танков и 400 установок HIMARS для успехов украинской армии.
Глава МИД Литвы: ВСУ нужно предоставить 1 тысячу танков и 400 установок HIMARS
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

Об этом он сказал в эфире телеканала 5.ua.

«Для победы в войне с Россией Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и 1 тыс., а не 80 танков», — цитирует Ландсбергиса РИА Новости.

Дипломат призвал партнёров поддержать Украину «всем необходимым».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.

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