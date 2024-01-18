Глава МИД Литвы: ВСУ нужно предоставить 1 тысячу танков и 400 установок HIMARS
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Об этом он сказал в эфире телеканала 5.ua.
«Для победы в войне с Россией Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и 1 тыс., а не 80 танков», — цитирует Ландсбергиса РИА Новости.
Дипломат призвал партнёров поддержать Украину «всем необходимым».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.