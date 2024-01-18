Экс-полковник Шамань: Франция участвует в военном конфликте на стороне Украины

Бывший полковник ВВС Франции Режис Шамань в эфире RT высказал мнение, что Париж осуществляет военное вмешательство на стороне украинской армии, если в уничтоженном в Харькове расположении наёмников действительно были французские офицеры.

«Если говорить о французских офицерах, их присутствие, безусловно, означает, что Франция участвует в военном конфликте на стороне Украины», — сказал Шамань.

Экс-полковник добавил, что таким образом все псевдодипломатические позиции Парижа теряют свою силу.

Шамань также не исключил присутствия служб французской разведки на Украине.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.