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В Ташкенте от отравления умерли три члена одной семьи, ещё двое без сознания

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Три человека, в том числе ребёнок, умерли от отравления неизвестным веществом в одном из частных домов Ташкента.
В Ташкенте от отравления умерли три члена одной семьи, ещё двое без сознания
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что в Учтепинском районе Ташкента в частном доме обнаружили без сознания пятерых человек из одной семьи.

«Была установлена смерть двоих из них — 36-летней женщины и пятилетней девочки», — сказано в заявлении.

Другой член семьи — мужчина 39 лет — умер в больнице.

Ещё двоих — 12-летнюю и годовалую девочек госпитализировали.

28 декабря суд в Тюмени признал жителя Екатеринбурга виновным в сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли десять человек.

4 января сообщалось, что в городе Балашове Саратовской области три ребёнка отравились окисью углерода.

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