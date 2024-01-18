RT в Telegram
Подпишись

Подполковник США в отставке Расмуссен назвал показательным удар по наёмникам в Харькове

Короткая ссылка
Подполковник в отставке армии США Эрл Расмуссен в эфире RT выразил мнение, что Россия, поразив расположение иностранных наёмников в Харькове, дала Западу недвусмысленный сигнал.

«Это показательно. Причём на этот счёт ясность была внесена ещё на ранней стадии [конфликта]», — сказал Расмуссен.

Он напомнил, что Москва с самого начала СВО обозначила, что наёмники будут рассматриваться в качестве комбатантов (участников конфликта).

«Если украинское руководство хочет, чтобы страна продолжила существовать, то и её лидеры, и их покровители на Западе должны осознать, что в дальнейшем кровопролитии нет никакой необходимости», — подчеркнул Расмуссен.

По его мнению, для решения конфликта необходимо сесть за стол переговоров.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить