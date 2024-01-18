Подполковник США в отставке Расмуссен назвал показательным удар по наёмникам в Харькове

Подполковник в отставке армии США Эрл Расмуссен в эфире RT выразил мнение, что Россия, поразив расположение иностранных наёмников в Харькове, дала Западу недвусмысленный сигнал.

«Это показательно. Причём на этот счёт ясность была внесена ещё на ранней стадии [конфликта]», — сказал Расмуссен.

Он напомнил, что Москва с самого начала СВО обозначила, что наёмники будут рассматриваться в качестве комбатантов (участников конфликта).

«Если украинское руководство хочет, чтобы страна продолжила существовать, то и её лидеры, и их покровители на Западе должны осознать, что в дальнейшем кровопролитии нет никакой необходимости», — подчеркнул Расмуссен.

По его мнению, для решения конфликта необходимо сесть за стол переговоров.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.