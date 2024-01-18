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Советник главы ДНР Гагин: формирование целых подразделений женщин в ВСУ замечено впервые

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Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал сообщение о том, что на линии боевого соприкосновения появилась рота женщин-военнослужащих ВСУ.
Советник главы ДНР Гагин: формирование целых подразделений женщин в ВСУ замечено впервые
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Женщины так или иначе участвуют в боевых действиях. Но, как правило, в качестве медработников или в тыловых службах. Также бывает, что они служат снайперами и операторами БПЛА», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в качестве штурмовиков женщины не подходят.

«То есть женщины-военнослужащие присутствовали у противника и раньше, но такого, чтобы из них формировались целые подразделения, я не припомню. И у меня, если честно, всё-таки есть сомнения в том, что речь идёт о полноценной женской роте на передовой», — отметил Гагин.

Как предположил эксперт, на стороне противника заканчиваются мужчины призывного возраста, которых можно мобилизовать, и их недостаток пытаются восполнить за счёт женщин.

Ранее генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин.

Также украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что в ВСУ начали забирать женщин в возрасте до 60 лет.

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