Российские войска уничтожили до 155 военных украинской армии и два танка на Купянском направлении в течение суток.

Об этом информирует Минобороны России в ежедневной сводке.

Отмечается, что на этом направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили шесть атак штурмовых групп воздушно-десантных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Тернов (ДНР).

Потери противника составили до 155 военных, два танка, три бронированных машины, два автомобиля. Также ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также сообщается, что российские военные освободили населённый пункт Весёлое в ДНР.