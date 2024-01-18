Лавров: специальная военная операция небывало сплотила российское общество 

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция небывало сплотила общество в России.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к российской истории и русской культуре», — отметил глава МИД на пресс-конференции.

По его словам, кто-то из этих людей уехал из страны, кто-то остался и стал задумываться.

Он добавил, что подавляющая часть общества сплотилась небывало.

Также Лавров назвал среди условий завершения конфликта отказ Украины от НАТО и нацистской риторики.