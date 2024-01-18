Лавров: специальная военная операция небывало сплотила российское общество
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«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к российской истории и русской культуре», — отметил глава МИД на пресс-конференции.
По его словам, кто-то из этих людей уехал из страны, кто-то остался и стал задумываться.
Он добавил, что подавляющая часть общества сплотилась небывало.
Также Лавров назвал среди условий завершения конфликта отказ Украины от НАТО и нацистской риторики.