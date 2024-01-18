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Лавров назвал среди условий завершения конфликта отказ Украины от НАТО и нацизма

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал среди условий завершения конфликта отказ Украины от НАТО и нацистской риторики.
Лавров назвал среди условий завершения конфликта отказ Украины от НАТО и нацизма
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По словам Лаврова, все понимают, что не Киев будет решать, когда остановиться и начать всерьёз говорить о реалистичных условиях завершения конфликта на Украине. 

«А это предполагает отказ от нацистской идеологии, нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.

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