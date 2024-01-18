Кишинёв призвал Приднестровье не вводить ограничения против молдавских фермеров

Власти Молдавии призвали руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики не вводить ограничения в отношении молдавских сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

«Кишинев настоятельно рекомендует... воздержаться от любых ограничительных действий, которые могут препятствовать свободному доступу к сельскохозяйственным землям в Дубоссарском районе, расположенным вдоль трассы Тирасполь — Каменка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это приведёт к росту напряжённости между двумя сторонами.

Ранее власти Приднестровья решили отменить льготы для молдавских фермеров после того, как Кишинёв ввёл пошлины на товары, следующие в непризнанную республику. Поправки были приняты парламентом сразу в двух чтениях.